Znani športniki čestitajo Rogliču za rojstni dan

Najboljši kolesar na svetu Primož Roglič ima za seboj odlično sezono. Vrhunci so bili zmaga na Vuelti, tretje mesto na Giru in vodstvo na svetovni kolesarski lestvici. Danes pa ima nov razlog za slavje. Praznuje namreč 30. rojstni dan. Verjetno sicer ni povsem prost, saj je še pred dvema dnevoma tekmoval na Japonskem, a verjamemo, da si bo vzel nekaj časa za slavje. Tako kot so si nekaj časa zanj vzeli naši vrhunski športniki, ki Primožu želijo vse najboljše.

