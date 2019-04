Znanstveniki na Floridi ujeli orjaškega petmetrskega pitona

Fotografijo, kjer stojijo drug ob drugem, v rokah pa držijo orjaškega pitona, so znanstveniki objavili na družbenih omrežjih.

Ujeto kačo so znanstveniki umaknili iz naravnega rezervata, 2950 kvadratnih kilometrov velikega močvirja na jugu Floride, ki je sicer znano po številnih aligatorjih.

Znanstveniki so v nacionalnem parku Everglades, ki se nahaja nekaj kilometrov zahodno od Miamija, ujeli petmetrskega burmanskega pitona, ki spada med največje kače na svetu. Ujet piton, sicer ženskega spola, je tehtal kar 63 kilogramov, v sebi pa imel 73 jajčec.

V Evergladesu sicer pitoni niso redkost. Ujeli so jih že mnogo, a večina je v dolžino merila med 1,8 metra in tremi metri. Po podatkih tamkajšnjih zaposlenih je bil do zdaj največji ujet piton velik 5,5 metra, tehtal pa je okoli 45 kilogramov.

Toda ta najnovejša najdba je impresivna, se strinjajo znanstveniki. "Na moške pitone nastavimo radijske oddajnike, kar omogoča ekipi, da sledi pitonu. Tako lažje pridemo do brejih samic," so zapisali.

"Ekipa ne samo odstrani invazivne kače, temveč tudi zbira podatke za raziskave, razvija nova orodja za odstranjevanje in spoznava, kako pitoni uporabljajo rezervat."