Znanstveniki na poti do univerzalnega cepiva proti gripi

Avstralski znanstveniki so našli celice imunskega sistema, ki se učinkovito spopadajo z vsemi znanimi virusi gripe. To so označili za 'izjemen preboj', ki bi lahko omogočil razvoj univerzalnega cepiva proti gripi.

Gripa je nevarna predvsem za starejše ljudi, otroke in ljudi z oslabljenim imunskim sistemom. FOTO: Thinkstock

"Virusi influence se stalno spreminjajo, da bi se izognili prepoznavi s strani našega imunskega sistema, in so zelo raznoliki, tako da je skoraj nemogoče predvideti in cepiti proti sevu, ki bo povzročil prihodnjo pandemijo gripe," je povedal raziskovalec z univerze v Melbournu. Zaradi spreminjanja seva morajo cepivo redno spreminjati, pri čemer to ponuja omejeno zaščito.

Gripa po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) vsako leto zahteva več sto tisoč življenj. Nevarna je predvsem za starejše ljudi, otroke in ljudi z oslabljenim imunskim sistemom.

Zdaj pa so avstralski znanstveniki ugotovili, da posebne celice imunskega sistema, imenovane limfociti T, učinkovito delujejo proti vsem vrstam virusa. Te celice neposredno poiščejo in ubijejo celice, okužene z virusom gripe. Upajo, da bodo razvili univerzalno cepivo To so ugotovili s posebno tehniko, ki ločuje molekule na podlagi njihove mase. S tem so identificirali dele virusa, ki so skupni vsem njegovim sevom, in ugotovili, da limfociti T uspešno kljubujejo influenci A, B in C. Te limfocite ima več kot polovica svetovnega prebivalstva.