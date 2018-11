Znanstveniki: Novi brazilski predsednik ogroža obstoj tropskega pragozda in s tem vsega sveta

Amazonski gozd je tudi sam svoj proizvajalec vlage oziroma dežja, ki ga potrebuje za lastno preživetje in svojo funkcijo svetovnih pljuč.

Amazonski pragozd imenujejo tudi pljuča sveta. Na leto zajame dve milijardi ton ogljikovega dioksida in sprosti okoli 20 odstotkov vsega svetovnega kisika. Je tudi proizvajalec vlage oziroma dežja, s čimer pomembno vpliva na vreme po svetu. Njegovo uničevanje pomeni grožnjo celotnemu človeštvu.

Najnovejši podatki o obsegu izsekavanja bi nas morali zato še toliko bolj skrbeti. Od avgusta 2017 do julija 2018 so uničili 7900 kvadratnih kilometrov amazonskega pragozda, kar je enako 40 odstotkom površine Slovenije. To je tudi najobsežnejše izsekavanje v zadnjih desetih letih, poroča BBC.

Brazilski minister za okolje v odhajajoči administracijiEdson Duarte krivi nelegalno izsekavanje, a tudi povsem legalni načrti novega brazilskega predsednika ne obetajo boljših časov za amazonski pragozd.Jair Bolsonaro, ki bo položaj nastopil 1. januarja, ima ideje, ki bodo uničile pljuča sveta, opozarjajo znanstveniki. Posledice bomo občutili vsi.