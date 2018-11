Znanstveniki opozarjajo, da bi se lahko španska gripa ponovila

Sto let po smrtonosni španski gripi, ki je terjala od 50 do 100 milijonov življenj, znanstveniki opozarjajo, da bi se lahko pandemija ponovila. A priznavajo, da je težko napovedati, kdaj ali kje bi izbruhnila. Svetujejo še, da je najboljši ukrep proti gripi cepljenje.

Zaradi gripe letno umre 250.000 do 500.000 ljudi in vsako leto se pojavi rahlo drugačen sev gripe. Glede na sposobnosti mutacije virusa in da je vedno prisoten v naravi, se strokovnjaki strinjajo, da je le vprašanje časa, kdaj se bo pojavil sev, ki bo prav tako smrtonosen kot španska gripa, poroča BBC. 'Pandemije so kot potresi, hurikani in cunamiji' "Pandemije gripe so kot potresi, hurikani in cunamiji, zgodijo se in nekateri so hujši od drugih," je dejal direktor raziskovalnega centra za nalezljive bolezni univerze v Minnesoti Michael Osterholm. Dodal je, da je le stežka točno predvideti, kdaj se bo začela ali kako se bo pandemija odvila. Svetovna znanstvena organizacija (WHO) sicer redno nadzoruje pojave virusa in njegov razvoj, a je težko nadzorovati in pregledati vsako žival, ki bi lahko bila prenašalec virusa, je pojasnil zdravnik Robert Websteriz otroške bolnišnice v ameriškem Memphisu.

V primeru pandemije cepiva ne bi bilo dovolj za vse. FOTO: AP

Virus bi seveda lahko ušel izpod nadzora in bi se potem hitro razširil po svetu, verjetno v roku nekaj tednov, predvideva profesor epidemiologije na ameriški državni univerzi Georgia Gerardo Chowell. "Gripa je eden tistih virusov, ki se, ko enkrat pride med občutljivo populacijo, zelo hitro razširi," je dodal. Zaradi pandemije bi lahko dandanes umrlo 200 milijonov ljudi Predvsem zaradi ogromnega števila prebivalcev na svetu, bi imeli tudi večje število obolelih in mrtvih kot pred sto leti. Če je takrat za gripo umrlo 50 milijonov ljudi, bi jih lahko bilo dandanes več kot 200 milijonov, je pojasnil. Število smrtnih žrtev pa ne bi bilo enakomerno porazdeljeno po celem svetu. Huje bi bilo med etničnimi skupinami, ki so občutljivejše na virus, revnimi in tistimi, ki nimajo dostopa do osnovnega zdravstva. Ob tem so opozorili tudi na države z dragimi zdravstvenimi storitvami, kot so na primer ZDA.

Zamrznjen virus španske gripe, ki so jo uspeli podrobneje rekonstruirati šele leta 2005. FOTO: AP