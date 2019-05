Znanstveniki na pomoč kriminalistom: rekonstrukcija prstnih odtisov

Velika Britanija se spoprijema z epidemijo zločinov s hladnim orožjem, in ker večina primerov ostane neraziskana, se storilci kar na družbenih omrežjih norčujejo iz policistov. Razmeram nameravajo narediti konec znanstveniki z razvijanjem metod, ki bi omogočile, da prstni odtis rekonstruirajo z materialov, na katerih to zdaj ni mogoče, in s pomočjo zelo majhnega vzorca.