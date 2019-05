Znate razvozlati več kot 200 let star zapis?

Francoske znanstvenike razburja starodaven skrivnosten zapis, vklesan v skalo ob obali francoske Bretanije.

20 vrstic dolgega zapisa, ki so ga odkrili pred nekaj leti, doslej namreč ni znal razbrati še nihče, poroča BBC.

Približno meter visoka kamnita plošča z zapisom se nahaja v zalivu na oddaljeni plaži in je s kopnega dostopna le ob oseki. Gre sicer za zapis, v katerem so nekatere črke povsem običajne latinične, spet druge pa zasukane v levo ali obrnjene na glavo. Vključene so sicer tudi tako imenovane skandinavske Ø črke.