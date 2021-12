Jožeta Rožmanca, ki je v svoje varstvo do danes sprejel že več kot 200 zavrženih in ranjenih živali, je aprila kot strela z jasnega doletela anonimna prijava. "Da v parku v kletki zadržujem zaščiteno vrsto ptic, kanjo, našteto je bilo, po katerih vseh konvencijah je zaščitena ter da kršim predpise s področja zadrževanja prostoživečih živali," pove Rožmanec, ki ima v lasti Zoo Park Rožman.

Zato so ga pred tedni nenapovedano obiskali okoljski inšpektorji z namenom, da najdejo ujeto žival. A niti te, ne kakšne druge kanje takrat v parku ni bilo. "Kanja pa pride večkrat na drevesa, ampak tista tudi odleti. In žal tisti dan, ko je bil inšpekcijski nadzor, te nesrečne kanje pač ni bilo na veji, tako da je bil nadzor neuspešen," pojasni Rožmanec.

Nadzor ni ovrgel suma na kaznivo dejanje, zato je primer o domnevni ujetnici, sicer velikega ljubitelja živali, vodil celo na zaslišanje, o čemer s policijske uprave Ljubljana konkretno niso mogli odgovoriti, prav tako ne z okoljskega inšpektorata. "Imel sem možnost dobit tolmača, imel sem možnost dobit zagovornika in še nekaj uslug, za katere sem se zahvalil, na moje veliko presenečenje pa vse to korigira državno tožilstvo," še pojasnjuje Rožmanec.

Na zaslišanju so ga spraševali celo o pokojnih starših

Predstavniki državnega aparata se torej, tako Rožmanec, namesto s pomembnimi stvarmi, ukvarjajo s ptico, ki prosto leta okrog. "Te stvari v naši državi niso več v mejah zdrave pameti," meni Rožmanec in dodaja, da je najhuje to, da se za take bizarnosti uporablja davkoplačevalski denar. "Boli me to, da nekateri zjutraj vstanejo, delajo, odvajajo davke, zato da se meče denar dobesedno stran in se norčuje iz teh istih ljudi, ki vse skupaj financirajo."

"Čas, ki sem ga zapravil na zaslišanju, kjer so me spraševali celo o pokojnih starših, bi veliko raje porabil za nego živali," razloži Rožmanec in za konec o ptičjih obiskih v parku še pove: "Pri vseh živali vejo, kje majo samopostrežno in te živali pridejo sem, se najejo in grejo."

V Zoopark Rožman bo v iskanju hrane v prihodnje zagotovo zavila še kakšna kanja. Če bo ta tam na kosilu zakonito pa, kot je zadnje čase pogosta praksa, verjetno ne bodo vedeli niti uradniki.