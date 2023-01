Vožnja po avtocestah in hitrih cestah je spet bolj svetla. Dars je namreč po skoraj treh mesecih, potem ko je konec oktobra zaradi varčevanja ugasnil 60 odstotkov svetilk, te znova prižgal. Agencija za varnost prometa, AMZS in nekateri drugi zavodi so že na začetku meseca dali pobudo za osvetlitev, saj je varnostno tveganje preveliko.