Predsednik naše južne sosede Zoran Milanović je spet poskrbel za zgražanje in ogorčenje domače in tuje javnosti. V manj kot tednu dni je Milanović, znan po tem, da nima dlake na jeziku, s svojimi izjavami dodobra užalil kar nekaj ljudi, in sicer pred dnevi visokega predstavnika Evropske unije v Bosni in Hercegovini, v četrtek – med obiskom Korčule – pa med posmehovanjem vladi lastne države še romsko manjšino.