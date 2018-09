Sredozemski orkan zaliva ulice, odnaša avtomobile

Oblasti so za območja, ki bi jih lahko neurje prizadelo, razglasile "izredno stanje", prekinili so morske povezave med celino in otoki. Ljudi so opozorili, naj domov ne zapuščajo po nepotrebnem in naj se izogibajo obali. Ko je neurje zadelo kopno, so se številne ulice spremenile v reke, voda je začela odnašati avtomobile in številne predmete, veter pa podira drevesa. Čeprav je neurje nekoliko oslabelo in valovi ne dosegajo prvotno napovedane višine 12 metrov, se vodne gmote še vedno dvigajo med sedem in osem metrov visoko, hitrost vetra pa se je ustavila pod 100 kilometri na uro.

Iz Grčije se bo neurje selilo v smeri Turčije.