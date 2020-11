Igor Zorčič o seji DZ na daljavo: 'Naš sistem je najboljši na svetu'

Prvič v zgodovini samostojne Slovenije smo lahko spremljali sejo državnega zbora na daljavo - zaradi naraščanja okužb s koronavirusom tudi med poslanci in njihovimi sodelavci. Poslanci pa so lahko sodelovali in glasovali prek video zveze. Ponedeljkovo izredno sejo je zahteval opozicijski četverček, ki vladi očita brutalno kadrovanje v državnih podjetjih, uradih in agencijah sredi epidemije. Iz vladnih vrst na očitke odgovarjajo, da so menjave nujne, Igor Zorčič pa se je celo pohvalil, da je njihov sistem, ki je stal 36 tisoč evrov, najboljši na svetu.