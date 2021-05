Zorčič sam podal predlog za glasovanje o mestu predsednika Državnega zbora

V sredo je koalicija predsedniku Državnega zbora Zorčiču prinesla 47 podpisov poslancev in ga pozvala, da odstopi sam. A ker tega ni storil, so koalicijske stranke predlog za njegovo razrešitev tudi dejansko vložile, a le s 38 podpisi podpore, torej devetimi manj kot dan prej. A predloga, da bi se o menjavi na vrhu Državnega zbora glasovalo že prihodnji torek, sploh ni podprla. Najhitreje bi to bilo seveda, če bi odstopil, a je že večkrat poudaril, da bo odšel le, ko bo to podprla večina v Državnem zboru.

