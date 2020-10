Zore: Sveča na grobu sveti le v ta svet, molitev za pokojnega pa sega v večnost

Bliža se prvi november, dan spomina na mrtve in dan, ko se Slovenci navadno množično odpravimo na pokopališča. A letošnji praznik bo zaradi epidemije drugačen. Če smo še lani po vsej Sloveniji obiskovali družinske grobove, bo letos to zaradi omejitve gibanja na občine, dovoljeno le eni osebi. Pa tudi množičnega zbiranja in snidenja s sorodniki na grobovih ne bo. Zbralo se bo lahko namreč največ šest oseb, več pa le, če si te delijo isto gospodinjstvo ali pa gre za ožje družinske člane.