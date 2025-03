ZRSZ objavil podatke o trgu dela za mesec februar

Februarja se je v Sloveniji na Zavod za zaposlovanje prijavilo skoraj polovica manj brezposelnih kot mesec poprej. Zanimivo je, da se poleg tujcev na naš trg dela vračajo tudi Slovenci, ki so delali v Avstriji in Nemčiji. Nemotenega dela, ki bi ga lahko opravljali brez tuje delovne sile, si danes, ko kadra močno primanjkuje v številnih panogah, ne zna več predstavljati marsikatero podjetje. Med tujimi delavci je pri nas še vedno največ tistih, ki prihajajo iz držav nekdanje Jugoslavije. Vse številnejši pa so tudi Filipinci, Nepalci in Indijci. Lani je bilo med novozaposlenimi v Sloveniji prvič več tujih kot slovenskih državljanov, skupno je Zavod za zaposlovanje tujcem izdal skoraj 44 tisoč delovnih dovoljenj.