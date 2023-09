Žrtev spolne zlorabe: Dedku sem zaupala, mislila sem, da je to normalno

Pa ne le kje v kakšni čudni zakotni vasi, kjer bi živeli čudni ljudje ... Dogaja se vsepovsod, tako na vasi kot tudi v mestih, tako v inštitucijah kot zunaj njih, tako med "preprostimi" ljudmi kot med tistimi bolj izobraženimi. In to spoznanje človeka kar dotolče, saj ugotoviš, da pravzaprav pred spolnimi zlorabami prav nihče ni povsem varen. A ni treba niti na ulico, da se ti zgodi kaj slabega. Kot boste videli danes v oddaji Svet na Kanalu A, se zloraba pogosto dogaja tam, kjer naj bi bil otrok najbolj varen – doma. Spregovorili sta danes že odrasli ženski, ki sta ju zlorabili bližnji osebi. Osebi, ki sta ji zaupali.

"Na dedka sem bila zelo navezana, občutek sem imela, da me ima iskreno rad," pripoveduje danes 30-letnica, ki je čez čas spoznala, da to, kar ji dedek prikazuje in počne, ni navadna ljubezen med dedkom in vnukinjo. "Začelo se je s prikazovanjem revij s pornografsko vsebino, pripovedoval mi je stvari o seksu, mi razlagal o orgazmu in podobno. Potem pa je šlo še dlje," je s cmokom v grlu pripovedovala in kasneje pred kamero tudi zajokala. In s tem presenetila tudi samo sebe, saj je mislila, da je s temi občutki že opravila. To nedvomno kaže, kako dolgotrajne so posledice spolnih zlorab.