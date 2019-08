Preden sta umrla, sta s telesi zaščitila dvomesečnega sinčka

24-letna Jordan Anchondo in njen 23-letni mož Andre sta pred streli Patricka Crusiusa z golimi telesi zaščitila svojega dvomesečnega otroka. On se je postavil pred njo, ona pa je padla na otroka. Fantek je ostal živ zaradi njunega pogumnega dejanja, pripovedujejo svojci. Zbrali smo nekaj imen žrtev strelskega pohoda v El Pasu.

Ko je 21-letni Patrick Crusius v trgovini Walmart v El Pasu začel streljati vsepovprek, je mlad par dal svoji življenji za to, da je zaščitil svojega dvomesečnega sina. JordaninAndre Anchondosta imela tri otroke, stare pet let, dve leti in dva meseca. Petletno deklico sta odložila na treningu za navijačice, nato pa sta šla v Walmart, da bi nakupila šolske potrebščine. Tam sta nič hudega sluteč prišla na pot napadalcu. Zdravniki so povedali, da polomljene kosti malega fantka nakazujejo na to, da ga je njegova 24-letna mama pred točo strelov poskusila zaščititi s telesom in je padla nanj, ko je bila ustreljena. 23-letni Andre, njen mož, pa je poskušal zaščititi njo in je bil prav tako ustreljen.

"Otrok je danes živ zaradi pogumnega dejanja njegove mame in očeta," je za Guardian povedala Jordanina teta Elizabeth Terry. "Jasno je, da sta izjemna starša, ki sta se žrtvovala v dobesednem pomenu besede," je dodala. "Andre je stopil pred strelca, da bi zaščitil Jordan, ona pa je zaščitila otroka. To pove, kakšna oseba je bila – vse je dala za svojega otroka,"pa je povedala Jordanina sestrična Monique Terry."Težko je, Jordan je bila življenje te družine, razsvetlila je sobo, njen smeh je bil nalezljiv. Vedno te je spravila v boljšo voljo, vedno je videla dobro v ljudeh." Par je ravno v teh dneh praznoval prvo obletnico poroke. "Dopolnjevala sta se, bila sta idealna drug za drugega." Dvomesečni sinček, ki sta mu rešila življenje, ima dva zlomljena prstka, a dobro okreva. "Otroci še ne razumejo, kaj se je zgodilo. Najstarejša kar naprej sprašuje po mamici in očku," je še dejala Terry. In kdo so ostale žrtve strelskega pohoda v El Pasu? Angie Englisbee 86-letnaAngie Englisbee naj bi bila najstarejša žrtev napada. S svojim sinom je nazadnje govorila ob 10.30 po lokalnem času, ko je bila v Walmartu. Le nekaj minut pozneje je vstopil strelec. Njeno smrt je za CNN potrdila družina. "Hvala, ker si bila ob meni, ko sem potreboval pomoč," je eden od njenih vnukov zapisal na Facebook.

Javier Rodriguez Družina je upala, da bo 15-letnegaJavierja Rodrigueza po napadu našla živega. Družbena omrežja so obkrožile njegove fotografije, nato pa so potrdili najhujše. Njegova teta Elvira je na Facebooku zapisala, da bo za njim preteklo ogromno solz. Javier je igral za lokalni nogometni klub Express Futbol Club, ki bo zdaj organiziral dobrodelno tekmo in zbiral denar za njegovo družino. "S težkim srcem in globoko užaloščeni sporočamo, da smo izgubili enega od naših igralcev. Javier Amir Rodriguez (Javi) je ena od žrtev strelskega napada v Walmartu," so zapisali.

Elsa Mendoza Marquez Učiteljica otrok s posebnimi potrebami in mama dveh odraslih otrok Elsa Mendoza Marquezje živela v mehiškem Juárezu. Ob koncih tedna je prihajala v ZDA, kjer je obiskovala prijatelje in sorodnike. Njen mož Antonio de la Morain sin sta jo čakala zunaj v avtu, kamor pa ni nikoli prišla. Njen mož jo je v ganljivem zapisu na Facebooku opisal kot čudovito žensko, polno življenja.

Arturo Benavides 67-letni vojaški veteran in voznik avtobusa Arturo Benavides je bil v trgovini s soprogo Patricio, ki ji je uspelo pobegniti, saj je bila v času streljanja na stranišču. Nečakinja Jacklin Luna je Artura opisala kot zelo posebno, radodarno osebo z močno voljo. Tudi njej bodo prek strani GoFundMe pomagali zbirati denar. "Bil je izjemen mož, sin, brat, boter in stric. Bil je častni vojaški veteran in dobro poznan voznik avtobusa. Še naprej bo živel v srcih družine in prijateljev," so zapisali.

Sara Esther Regalado in Adolf Cerros Hernandez Smrti Sare Esther Regalado in Adolfa Cerrosa Hernandeza je potrdilo mehiško zunanje ministrstvo. "Moja stara starša sta nakupovala v Walmartu, ko so odjeknili streli," je zapisala njuna vnukinjaVielka Yu. Pozneje je na družbenih omrežjih delila fotografijo, na kateri imata v rokah pijačo, in zapisala, da upa, da sta vesela in da jima je prijetno, kjer koli sta. Adolfova hčerka Sandra Cerros pa je zapisala, da z globoko bolečino v srcih potrjuje njuno smrt. "Potrti smo, za nami so težke ure. Hvaležni smo vam za molitev, podporo, skrb, vse klice in sporočila."

Leo Campos in Maribel Hernandez Združenje učiteljev Texas AFT je potrdilo smrt Lea Camposa. "Izražamo naše iskreno sožalje njegovi družini v tem težkem času. Počivaj v miru," so zapisali. Tudi njegovi nekdanji sošolci na čelu z Jessejem Zambrano so zapisali: "Leo je bil neverjeten športnik in prijatelj. Mnogi športniki so ga imeli radi in so se zgledovali po njem, tudi sam sem se. Združimo se v molitvi zanj. Počivaj v miru, brat!" V streljanju je umrla tudi Leova partnerka Maribel Hernandez. Preden sta šla po nakupih v Walmart, sta psička odpeljala k pasjemu frizerju. Njuni smrti je potrdil njen brat Al Hernandez. Vedel je, da je nekaj narobe, ko ga je poklical pasji frizer in mu povedal, da par ni prišel po psička.

David Johnson 63-letniDavid Johnson je bil ustreljen trikrat. Kot je za ABC 7povedala njegova nečakinja Mia Madera, je skupaj z ženo in vnukinjo nakupoval šolske potrebščine. Umrl je kot heroj, saj je s telesom zaščitil svojo soprogo in devetletno vnukinjo.

