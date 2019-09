Žrtve min z vzponom na Triglav opozorile na problematiko min

Pet žrtev min iz Bosne in Hercegovine ter strokovnjak s področja minske problematike so se včeraj s podporo Ustanove za krepitev človekove varnosti (ITF) povzpeli na Triglav.

Pobudnik vzpona je nekdanji deminer Željko Volaš , ki se je pri svojem delu poškodoval in ostal brez noge. Po prvotni oskrbi v Bosni in Hercegovini je s pomočjo

ITF lani dobil novo, sodobnejšo in ustreznejšo protezo ter rehabilitacijsko oskrbo na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS (URI Soča). To mu je omogočilo, da je končno pripravljen na izziv, ki ga je pred leti obljubil svoji pokojni mami, in sicer da bo osvojil najvišjo slovensko goro.

Vzpona se udeležujejo tudi Mirko Zečević, ki je ostal brez desne noge in dela z vojnimi veterani na Balkanu, Dragan Janjić, ki ima amputirano roko, Izet Kadrić, ki so mu amputirali podlahti na obeh rokah, ter likovni umetnik Rihar Skopljak, ki je ostal brez desne noge. Pridružuje se jim Ivo Marković, ki dela na projektih pomoči žrtvam min in na projektih opozarjanja o nevarnosti min.

Pri vzponu jih spremljajo predstavniki Planinske zveze Slovenije in Planinske zveze Bosne in Hercegovine ter ITF. Vzpon so začeli včerak zjutraj iz Kovinarske koče v Krmi. Udeleženci so prvi dan hodili od sedem do devet ur in osvojili vrh ter se vrnili in prespali v koči na Kredarici. V sredo pa se bodo spustili nazaj na Krmo, so sporočili iz ITF.

Še naprej aktivno za svet brez min

Z vzponom želijo opozoriti na problematiko, da žrtve min ostajajo še leta po konfliktih. Tudi ko se interes domače in mednarodne javnosti zmanjša in usmeri drugam, namreč še vedno potrebujejo oskrbo in podporo pri vzpostavljanju in ohranjanju čim bolj aktivnega življenja in pri reintegraciji v družbo. Hkrati opominjajo države, ki so podpisale ottawsko konvencijo o prepovedi proizvodnje in uporabe min, naj ne pozabijo na dogovore in zastavljene cilje ter si še naprej aktivno prizadevajo za svet brez min.