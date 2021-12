Žrtve spolnega nasilja zdravnika Nassarja prejele 337 milijonov evrov odškodnine

Zgodba žrtev spolnega nasilja glavnega zdravnika ameriške gimnastične reprezentance Larryja Nassarja, med katerimi je tudi svetovna prvakinja Simone Biles, je dobila epilog. Po petih letih sodne bitke so telovadke prišle do odškodnine v vrednosti 337 milijonov evrov. A groze, ki so jo preživljale zaradi enega največjih škandalov v športu, ob katerem jih je izdal celoten sistem – od športnih zvez do policistov, ker niso pravočasno ukrepali – ne bo mogel izbrisati nihče.