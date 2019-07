Epsteinovi žrtvi zahtevali, da ostane v priporu do konca sojenja

Tudi zvezni tožilci so zahtevali, da ostane v priporu, njegovi odvetniki pa so prosili za varščino in morda hišni pripor v njegovi 77 milijonov dolarjev vredni graščini na Manhattnu. Sodnik Richard Berman je sicer že nakazal, kako se bo odločil, ko je dejal, da se v takšnih primerih varščina običajno zavrne.

Epsteina so aretirali 6. julija na letališču v New Jerseyju, ko se je z zasebnim letalom vrnil iz Pariza in od takrat je v priporu. Obtožen je, da je imel spolne odnose s številnimi mladoletnicami od leta 1999 tako na Floridi kot v New Yorku in verjetno še drugod.

Njegov primer je pripeljal do odstopa ministra za delo v vladi Donalda Trumpa Alexandra Acoste, ki je kot zvezni tožilec na Floridi leta 2008 odstopil od njegovega pregona zaradi istih obtožb in primer predal državnim tožilcem. Ti so se z Epsteinovimi odvetniki dogovorili, da gre za 13 mesecev v zapor, kjer je v tem času sicer samo prespal, da plača odškodnino žrtvam in se prijavi kot spolni prekrškar.

V primeru uspešnega zveznega pregona bi mu grozil dosmrtni zapor. Acosta je pojasnjeval, da je s predajo primera zagotovil vsaj to, da je šel Epstein v zapor, plačal odškodnino in se prijavil kot spolni prekrškar. Acosta je bil sicer pod hudim pritiskom Epsteinovih mogočnih zaveznikov iz sveta politike in gospodarstva, njegovi odvetniki pa so imeli na voljo veliko denarja za izvajanje pritiska na tožilstvo.

Nekaj od več deset žrtev je vztrajalo in so februarja letos na zveznem sodišču zmagale v tožbi proti zveznemu pravosodnemu ministrstvu zaradi odstopa od primera leta 2008 brez posvetovanja z žrtvami. Acosta je s tem prekršil zvezno zakonodajo. Zadeve so potem vzeli v roke newyorški zvezni tožilci, s katerimi ni šale, ko gre za odmevne primere, in Epstein je na začetku meseca končal v zaporu.

V ponedeljek sta na sodišču nastopili Courtney Wild, ki trdi, da je imel danes 66-letni Epstein z njo pred desetletjem in več spolne odnose, ko je bila stara 14 let, in Annie Farmer, ki pravi, da je bila stara 16 let. Epstein je najemal dekleta za masaže, ki so se razvile v spolne odnose. Iskali so mu predvsem revna dekleta.

Zvezni tožilec Alex Rossmiller je dejal, da je njihov primer iz dneva v dan trdnejši, saj so med drugim na podlagi zaplenjenega kataloga golih fotografij mladoletnic v Epsteinovi graščini odkrili številne žrtve, ki so pripravljene sodelovati. Našli so tudi ogromno gotovine, diamantov in potni list z Epsteinovo fotografijo in drugim imenom.

Epsteinov odvetnik Martin Weinberg je poudaril, da obtoženec ni storil nobenega kaznivega dejanja, odkar je leta 2008 sprejel dogovor s floridskimi tožilci, ko je priznal nagovarjanje k prostituciji. Tožilce je obtožil, da odstopajo od dogovora, da ga ne bodo več preganjali.