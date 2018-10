Ryanair se ni opravičil, policija bo izvedla temeljito preiskavo

Kot poroča CNN, španska policija preiskuje rasistični incident, ki se je zgodil na Ryanairovem letu iz Barcelone v London. 'Umakni se s poti.' 'Ne bi smela sedeti tukaj.' 'Ne govori z mano v tujem jeziku.' Moški je s temi besedami na letu iz Barcelone v London napadel 77-letno Delsie Eunice Gayle in ji grozil, da jo bo potisnil s sedeža. V preiskavo se je zdaj vključila tudi britanska policija, ki je sporočila, da jim je uspelo identificirati storilca, informacije pa je že predala španskim oblastem. Mirror poroča, da je napadalec 70-letni upokojenec, ki so ga sosedi opisali kot "nasilneža" in dodali, da to ni bil njegov prvi verbalni napad.