V Franciji se je zrušil most, v reko zgrmela avtomobil in tovornjak

150 metrov dolg in pet metrov širok most povezuje kraja Mirepoix-sur-Tarn in Bessieres, ki sta približno 30 kilometrov severno od mesta Toulouse. Vodja departmaja Haute-Garronne Georges Meric je za AFP dejal, da je zrušenje mostu zadevalo tri vozila, ni pa povedal, kaj se je zgodilo s tretjim.