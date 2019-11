Božični sejmi odprli vrata, žal v Luksemburgu s hudo tragedijo

Na Dunaju in številnih ostalih svetovnih prestolnicah so že prižgali praznične luči. Vrata so odprli tudi številni božični sejmi v Avstriji in Nemčiji, kje že diši po kuhanem vinu, kadilu in klobasah. Vendar pa je božični sejem v Luksemburgu zaznamovala huda tragedija. Ob drsališču se je zrušila ledena skulptura. Kosi ledu so padli na dveletnega otroka, ki je na kraju nesreče umrl.