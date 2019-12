Zuckerberg ne bo vzgojil 'razvajenih otrok': hčerki že pomagata pri opravilih

"Hčerki vzameva s seboj tudi na delo," pa je k temu dodala Chanova. Saj želita, da ostaneta prizemljeni in razumeta, kako deluje "resnični svet". "Tako vidita tudi, da občasno "delo pride z nama domov". Oba sva predana svojemu delu, ne zaključi se pred vrati doma,"je pojasnila.

Zuckerberg s stilom vzgoje precej sledi zgledu milijarderja Warrena Buffetta, ki je vedno poudarjal, da morajo otroci bogatašev z nogami trdno stati na tleh. Njegovi trije otroci so danes sicer že zakorakali v šestdeseta leta svojega življenja, Buffett pa je ponosen, ker so vsi postali samostojni in uspešni ljudje. "Njihovo otroštvo ni bilo nič posebnega. Vsi skupaj smo vedno živeli v prvi hiši, ki sem jo za 30.000 dolarjev kupil leta 1958. Nikoli niso živeli v graščinah ali se vozili v zasebnih letalih, ko so odraščali. V šolo so hodili z avtobusom - in to v javno šolo, prav tisto, kamor je hodila njihova mama," je pred leti povedal Buffett.

Tako kot Buffett, tudi Zuckerberg in Chanova svojega velikanskega bogastva ne nameravata razdeliti med otroke, ampak večino nameniti za dobrodelne projekte, s katerimi naj bi zgradili "boljši svet". Njuna iniciativa - Chan Zuckerberg Initiative - je stara prav toliko kot Maxima. Kot je povedala Chanova, je Zuckerberg zadnje podrobnosti pisma, ki je pospremilo nastanek iniciative, urejal še v porodnišnici - medtem ko je že imela popadke. "Hotel je, da mu pomagam pri urejanju teksta, ampak sem bila precej zaposlena z drugimi stvarmi," se je pošalila.