Zunanji ministri držav G7 pozivajo k ustavitvi spopadov v Libiji

Iz države so ponoči poročali o spopadih blizu nekdanjega mednarodnega letališča kakih 30 kilometrov južno od prestolnice, ki je zaprto že od leta 2014. Predstavnik LNA je trdil, da so letališče zavzeli, francoska tiskovna agencija AFP pa poroča, da so jih od tam nato pregnali. Sedaj potekajo spopadi znova na območju blizu letališča. Vladne sile ob tem upornike obstreljujejo z letal.

Haftarju, ki od začetka leta nadzira jug države in tamkajšnja naftna polja, nasproti stoji mednarodno priznana vlada pod vodstvom premierja Fajeza Seradža v Tripoliju. Konec februarja sta se sicer dogovorila za razpis splošnih volitev, a so te očitno vmes padle v vodo, sovražnosti med obema skupinama pa so se spet okrepile.

Tako zunanji ministri skupine G7, ki se sestajajo v Franciji, kot tudi Varnostni svet (VS) Združenih narodov (ZN), ki se je zaradi razmer na izredni seji sestal za zaprtimi vrati, so v petek vse strani pozvali k takojšnji ustavitvi vseh vojaških aktivnosti.

"Odločno nasprotujemo kakršnikoli vojaški akciji v Libiji,"so zapisali ministri G7 v izjavi in ponovili podporo prizadevanjem ZN za razpis volitev in trajno stabilizacijo države, kjer že vse od strmoglavljenja režima Moamerja Gadafija leta 2011 vlada kaos.

Vojaške akcije "ovirajo možnosti političnega procesa pod vodstvom ZN, ogrožajo civiliste in podaljšujejo trpljenje libijskega naroda," so zapisali ministri Velike Britanije, Kanade, Francije, Nemčije, Italije, Japonske in ZDA, ki se jim je pridružila visoka zunanjepolitična predstavnica EUFederica Mogherini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Soglasen poziv članic Varnostnega sveta Združenih narodov

Tudi članice VS ZN, med katerimi je tudi Rusija, so soglasno pozvale sile LNA h končanju operacije. Strinjale so se, da "ne more biti vojaške rešitve konflikta," je po seji povedal predsedujoči VS ZN, nemški veleposlanik Christoph Heusgen. Opozorili so tudi, da bodo odgovorni za konflikte odgovarjali.

Haftar je napad na prestolnico ukazal na dan, ko je bil v okviru prizadevanj za mirno rešitev krize na obisku v Tripoliju generalni sekretar ZN Antonio Guterres. V petek sta se s Haftarjem sestala v Bengaziju, kjer naj bi mu ta rekel, da operacije ne bo ustavil, dokler ne bodo premagali terorizma, poroča britanski BBC.