Župan Petrinje pozival k evakuaciji prebivalcev, kritičen tudi do Rdečega križa

Območje Petrinje še vedno močno trese. Od potresa prejšnji torek so našteli že nekaj sto popotresnih sunkov, zadnjega večjega z magnitudo okoli pet smo v sredo zvečer znova čutili tudi ponekod po Sloveniji. Žrtev in večje škode na že tako uničenih stavbah k sreči tokrat ni bilo, a župan Petrinje je jasen: center je treba evakuirati in zapreti, ker v Petrinji ni več varno živeti, pravi. Zmanjkuje donacij, primanjkuje hrane, oblačil in higienskih pripomočkov, opozarja župan, ki je vedno bolj kritičen do Rdečega križa. Mnogi Petrinjčani pa medtem še vedno spijo na prostem.