Župan sardinijske vasice za izgubljene turiste krivi Googlove Zemljevide

Salvatore Corrias , župan Baunea, majhne gorske vasice na Sardiniji, za izgubljene turiste krivi Googlove Zemljevide. Z neprehodnih območij province Ogliastra, kamor jih je vodila aplikacija, so namreč reševalce samo v zadnjem letu na pomoč klicali kar 144-krat, poroča The Guardian.

Vozniki so se največkrat znašli na neprehodnih cestah gorskega območja Supramonte, ko so se skušali prebiti do plaže z belim peskom na vzhodni strani otoka. A ne le vozniki, zašli so tudi pohodniki. V zadnjem letu so gasilce ali gorsko reševalno službo na pomoč tako poklicali kar 144-krat.