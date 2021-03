Župan Slovenj Gradca predlagal prezaposlitev delavcev Adienta v Gorenje

Delavci Adienta, vključno z direktorjem slovenjgraškega podjetja, so bili ob zaprtju v precej velikem šoku. Prvič, ker ni popolnoma nič kazalo na to, da se lahko kaj takega zgodi, drugič, ker ne vedo, kje bo 438 ljudi v Slovenj Gradcu sploh lahko dobilo delo. Tamkajšnji župan je sicer predlagal, da bi delavce prezaposlili v Gorenje, ker, kot pravi, bi moral imeti slovenski delavec prednost pred delavci Bosne in Hercegovine, ki zdaj delajo v Gorenju. Sta se pa z vodstvom Adienta sestala minister za gospodarstvo in minister za delo. Kaj obljubljata delavcem?

