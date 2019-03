Župan Temišvarja ukazal porezati vse kable v mestu

Brez interneta, televizije in telefona. V romunskem mestu Temišvar so izgubili povezavo s svetom, krivec za to pa je kar župan. Ta je namreč ukazal porezati vse kable, ki kazijo električne drogove in s tem podobo mesta, saj bi morali biti po državni zakonodaji že davno skriti pod zemljo. Vladi sem želel pokazati, da sem odločen izkoreniniti žičnate težave, vztraja župan. S prstom kaže v Bukarešto, ki kot prestolnica ni nikakršen vzor, saj so pod zemljo spravili komaj deset odstotkov kablov.