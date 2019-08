Župani občin po pogovoru z ministrom Medvedom pomirjeni

Če so bili župani na sestanku v Podčetrtku odločno proti novi formuli za izračun povprečnin občin, so bili po pogovoru z ministrom Rudijem Medvedom bolj pomirjeni. Medved je dejal, da so prišli do nekaterih idej, kako izničiti vpliv rasti plač v javnem sektorju, v pripravi pa je tudi zakon o zmanjševanju stroškov občin. A vseeno se vprašanja, kakšna bo povprečnina občin, niso niti dotaknili.