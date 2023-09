Župani prizadetih območij: Premalo je mehanizacije in strokovnjakov

Na Koroškem bo potekala seja vlade, da bodo ministri vse to, kar se dogaja po poplavah, videli v živo in pospešili realizacijo obljub. Župani prizadetih občin so si namreč enotni: dela se, a prepočasi. Premalo je mehanizacije in premalo strokovnjakov. V Ljubnem in v Lučah domačini pravijo, da se vodotoki urejajo, da so izvajalci prizadevni, a se mudi, saj je tu že jesen in z njo jesensko deževje. Še vedno pa čakajo obljubljene tehnične pisarne in strokovnjake na terenu, ki bi ljudem odgovarjali na vprašanja in jim pomagali pri obnovi.