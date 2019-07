Županja Amsterdama bi zaprla znano, a sporno rdečo četrt

Ena izmed možnosti, ki jo predlaga županja, je popolna prepoved tako imenovanih izložbenih oken, prostitucija pa bi tako potekala za zaprtimi vrati. Javna razprava se bo sicer začela v kratkem, trajala pa bo do konca poletja. Županja si poleg stranke Zelenih obeta podporo liberalcev in socialistov.

"Včasih so bile prostituke pretežno Nizozemke, danes pa so to pretežno tujke, za katere ne vemo, kako so pristale tam. Ljudje se jim posmehujejo in jih fotografirajo brez dovoljenja," je povedala županja. Halsema težavo ne vidi le v nespoštovanju spolnih delavk, ampak tudi v vse bolj cvetoči trgovini z ljudmi.

"Razprava o prostituciji je zdaj zelo polarizirana in moralistična. Prostitucija je zgodovinski fenomen v središču mesta. Potreben je čas in denar, da bi lahko storili kaj glede tega. Za to je potrebno tudi soglasje," je še povedala županja. V primeru, da bi rdečo četrt popolnoma zaprli, bi vzpostavili tako imenovane hotele prostitucije. A kot je dejala županja, bi tovrstna ureditev sprožila val neodobravanja med domačim prebivalstvom.

Četrt rdečih luči je labirint srednjeveških ulic v središču mesta, v njej pa se nahajajo številne erotične trgovine, muzeji seksa in spolne delavke v tako imenovanih izložbenih oknih. Čeprav je prostitucija na Nizozemskem zakonita, na ulicah ni. To je tudi razlog, da spolne delavke v Amsterdamu stojijo za oknom in imajo svojo sobo, kamor vabijo stranke.

V zadnjih letih so mestne oblasti zaprle številne izložbe, a jim trgovanja z ljudmi ni uspelo omejiti.