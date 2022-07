Zabavo na Krku ob Shaquillu Oneillu popestrila tudi Dončić in Dragić

Kaj si košarkarski navdušenec lahko zaželi še več, kot da na dopustu sreča kar tri velike obraze svetovne košarke? Gorana Dragića, Luko Dončića in še Shaquilla Oneilla. Tako srečo so imeli tudi številni slovenski dopustniki v priljubljeni Malinski na Krku. Nekateri so se tja pripeljali prav zaradi legendarnega Shaqa. In 50-letni košarkar tam ni promoviral lige NBA, odkrival košarkarskih talentov ali učil otroke košarkarskih trikov. Kot DJ je gostoval v eni izmed priljubljenih diskotek na otoku. Dragić in Dončić pa seveda nista zamudila priložnosti, da ga pozdravita in se mu tudi pridružita na odru.