Zver pred leti zagovarjal Junckerja, zdaj njegovo delo ocenjuje kot slabo

Kaj danes meni o šefu komisijeJeanu-Claudeu Junckerju, ki ga je pred leti zagovarjal? Kaj meni o šefu Evropskega parlamenta Antoniu Tajaniju, ki je govoril pred časom o Italijanski Istri? Zakaj se ni boril za implementacijo meje s Hrvaško? Pa tudi o njegovih uspehih.

Za pogovor z nosilcem skupne liste SDS in SLS smo se dogovorili v Planici. Video arhiv nas najprej odpelje 10 let v preteklost pred začetkom gradnje nordijskega centra. Šele z evropskimi milijoni, celoten projekt je bil vreden skoraj 48 milijonov evrov, smo se začeli približevati današnji podobi.

Milan Zver se dobro spomni začetkov. "Ko sem končeval s položajem ministra za šolstvo, sem podpisal pogodbe za evropska sredstva, s katerimi smo financirali športne objekte. Slovenija je takrat dobro izkoristila to možnost," pove Zver in spomni na številne projekte: Pokljuka, Zreče, tekaške proge, kajakaška steza v Ihanu in še vrsta drugih.

Iz Evrope se v Slovenijo steče ogromno denarja. "3,2 milijarde evrov več, kot smo vplačali v EU proračun. Slovensko gospodarstvo potrebuje ta denar," meni Zver.

Ko Zver govori o svojih dosežkih v Evropskem parlamentu, omeni Erasmus program. "Vanj smo vložili veliko energije, prepričal se evroposlance, da so glasovali za trikratno povečanje sredstev s 15 na 45 milijard evrov." Pohvali se tudi, da je zastopal interese slovenskih raziskovalcev in sodeloval pri reformi visokega šolstva.