Zveza nemških sindikatov predlaga uvedbo sieste ob hujši vročini

Bi morali po zgledu Špancev, Portugalcev in Italijanov med najhujšo vročino tudi drugod uvesti "siesto" oziroma popoldanski počitek? Za to so se zavzeli nemški sindikati, ki pozivajo delodajalce naj med vročinskimi vali omogočijo delavcem daljše odmore.

Takole so se mlada dekleta hladila v improviziranem bazenu minuli vikend med vročinskim valom v nemškem Unligenu. FOTO: AP V luči nedavnih vročinskih valov je zveza nemških sindikatov DGB pozvala delodajalce, naj dovolijo delavcem daljše odmore v času malice. "Med vročinskim valom potrebujemo v Nemčiji siesto," je danes za časnik Saarbrücker Zeitung dejala članica odbora DGB Annelie Buntenbach. Delo brez odmora vpliva na telo in lahko vodi v preobremenitev, obremenitev pa je v vročini še hujša, je dejala Buntenbachova. Kot je pojasnila, južne države že izvajajo siesto in to bi morali storiti tudi v Nemčiji. Siesta v času malice za razliko od odmora pomeni, da se dejansko "odklopimo za daljši čas," je dodala. Po njenem prepričanju bi morali delodajalci delavcem omogočiti počitek. "Soba za sprostitev na primer, kjer lahko delavci zaprejo oči za kakšno uro," je predlagala.