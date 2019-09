Zvezali 'graščaka' in odnesli za dva milijona evrov nakita in denarja

Francoski policisti iščejo šest nepridipravov, ki so v sredo ponoči oropali dvorec Vaux-le-Vicomte, graščino, ki v filmih pogosto upodablja znameniti Versailles.

Zamaskirani roparji so lastnika dvorca zvezali, medtem pa popolnoma razdejali razkošen dvorec. Nazadnje so pobegnili z dva milijona evrov vrednim plenom - gotovino, nakitom in drugimi dragocenostmi, so po poročanju The Guardiana sporočile francoske oblasti.

Kot je sporočila tožilka Béatrice Angelelli-Lamotte naj bi bilo roparjev šest, po prvih informacijah pa niso bili oboroženi. Lastnika naj ne bi bila poškodovana, zdravniški pregled pa sta zavrnila.