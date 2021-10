'Spodbujamo čim bolj institucionalno-neodvisno življenje'

Na svetu s cerebralno paralizo živi več kot 17 milijonov ljudi. Na svetovni dan cerebralne paralize je zato nujno, da se zavemo, kako pomembno je sprejemanje raznolikosti in ustvarjanje dostopnejše prihodnosti za vse. V Zvezi društev za cerebralno paralizo Sonček osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju zato tudi s stanovanjskimi skupnostmi, spodbujajo k samostojnejšemu načinu bivanja in vključevanju v širšo družbo. V okviru institucionalnega varstva ima Sonček šest bivalnih enot, v katerih živi 55 stanovalcev. Ta mesec se bo začela gradnja nove enote v občini Škocjan, kjer bo prostora še za šest do osem oseb.