Zvijače in mamljiv pogled, ki vas lahko zvabijo v pogubo

Govorimo seveda o serijskih morilcih, ki so si med seboj lahko popolnoma različni, včasih celo tako različni kot noč in dan, a imajo vsi skupno izhodišče – žrtev bodo tako hitro in spretno zvabili v svojo mrežo, da se bo ovedla šele tik pred tem, ko bo človek, v katerem je prej videla lahko tudi junaka, rešitelja svojih težav in življenja, v trenutku postal njen krvnik.

Ali je mogoče takšno osebo prepoznati, dokler še ni prepozno? V času svojega službovanja v zaporu na Dobu, med letoma 1977 in 1988, se je klinični psiholog Andrej Kožar imel priložnost pogovarjati s slovenskim serijskim morilcem Metodom Trobcem, ki je z ukano v hišo v Polhovem Gradcu zvabil najmanj šest žensk, ki so nasedle njegovemu leporečenju, a nato klavrno končale. Med spolnim odnosom jih je zadavil. "Nato jih je razsekal in jih zažgal v krušni peči, njihove ostanke pa zakopal na isto mesto, kjer je pred tem zakopal svojega psa. To mu je bilo povsem enako. Pietete ne pozna in sočustvovanja tudi ne..," pripoveduje Kožar. Ljudje so ga često spraševali, ali je bil Trobec nor ali normalen, saj da takšnih groznih stvari normalen človek pa res ne more narediti. Pa jih je z odgovorom Kožar vselej razočaral: "On je bil normalen človek, saj se je zavedal, kaj počne. Za razliko od ljudi, ki so duševno bolni in je njihova predstava resničnosti povsem skrivljena, kot tudi to, kaj je prav, kaj narobe."

A kaj je prav, kaj narobe, kaj je res in kaj ne, včasih nekoliko zamegljeno dojemajo tudi ljudje, ki nimajo potrdila, da so nori, ampak so si v svojem življenju nabrali kakšno izmed osebnostnih motenj. Dva zelo nevarna kriminalca, ki sem ju obiskala v priporu (o njiju malo kasneje), kjer sta bila oba zaprta zaradi nasilnih kaznivih dejanj, sta iz težkega otroštva, v katerem je bil tudi alkoholizem in nasilje, v odraslost vstopila z disocialno osebnostno motnjo. Slednjo pa zelo pogosto najdemo pri zapornikih, kot mi pove znana kriminologinja, dr. Mojca Plesničar z Inštituta za kriminologijo Pravne fakultete v Ljubljani. "Disocialna osebnostna motnja je nekaj, kar se pojavlja tudi med splošnim prebivalstvom, res pa je, da je delež te motnje med zaporniki neprimerno višji kot delež v splošni populaciji. Zanjo je značilno, da imamo storilca , ki se vede antisocialno (deviantno, protizakonito), ki pa v tem vedenju ne vidi nič narobe oziroma ga niti ne zanima, ali je s tem kaj narobe ali ne. Pri osebah s to motnjo najdemo neko travmo v otroštvu, njihovo vedenje je skrajno impulzivno, pogosto pomanjkanje empatije," pove Plesničarjeva.