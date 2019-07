Zvočni posnetki razkrivajo, kaj se je zgodilo z britanskim tankerjem

Zvočne posnetke je objavil Dryad Global, podjetje, ki skrbi za navigacijo in varnost plovil na območjih visokega tveganja. Kot je moč razbrati, britanski mornariški častnik vztraja pri tem, da morajo britanskemu tankerju Stena Impero dovoliti plovbo skozi Hormuško ožino, medtem ko Iranci zahtevajo, naj plovilo spremeni smer. "Spremenite smer. Sledite navodilom, nič se vam ne bo zgodilo," je po radijski zvezi iranski častnik sporočil tankerju s 23-člansko posadko in dodal, da gre za varnostni postopek.

Fregata Montrose britanske kraljeve mornarice je oddaljena približno uro plovbe od tankerja, zato ni uspela pravočasno posredovati, Irancem pa je uspelo zaseči plovilo. Iranska televizija v angleškem jeziku Press TV je opravila oddajanje v živo s palube zajetega tankerja. Ob tem so zapisali, da je "iranska revolucionarna garda uspela tanker prepeljati do iranske obale kljub vmešavanju britanske vojaške ladje".

Iranski državni uradniki so povedali, da je zaseg tankerja upravičen odziv na britansko vlogo pri zasegu iranskega tankerja ob obali Gibraltarja pred dvema tednoma. Iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif tudi vztraja, da Iran deluje v skladu z mednarodnimi pomorskimi pravili.

London: Iran se podaja na nevarno pot

Velika Britanija je Teheran opozorila, da se podaja na nevarno pot. London trdi, da so tanker ustavili v teritorialnih vodah Omana. Zaradi incidenta se bo na nujni seji danes ponovno sestal varnostni odbor britanske vlade Cobra, ki ga bo tokrat vodila premierka Theresa May. Ministri in poveljniki policije, vojske in obveščevalnih služb jo bodo seznanili z razmerami. Govorili bodo o ohranitvi varnosti ladijskega prometa v regiji in morebitnih ukrepih proti Iranu.