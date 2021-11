Nenavaden hišni ljubljenček: lajež zamenjalo prašičje kruljenje

V stanovanju belgijskega para namesto laježa vsakodnevno odmevajo zvoki nenavadnega hišnega ljubljenčka Orea – in ne, Oreo ni ne pes ne mačka, temveč prašiček. Kevin in Kim ga sprejemata kot enakovrednega člana družine, namesto koruze in pomij pa njegov jedilnik sestavlja raznovrstna in skrbno načrtovana prehrana. Poleg tega ju spremlja na številne izlete, postal pa je tudi nova zvezda TikToka.