ZZZS: Šabedrova obljuba za sprejetje aneksa je neizvedlijva

V Kranju je dalo odpoved večina družinskih zdravnikov v zdravstvenem domu, v celjskem zdravstvenem domu pa vsi, a so odpoved zamrznili zaradi obljube ministra za zdravje Šabedra, da bo sprejet aneks. Ta bi določil mejo, kdaj lahko začnejo odklanjati bolnike. Tako je tudi zapisano v vladnem sporazumu s sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Fides. A odgovor upravnega odbora ZZZS na to obljubo je, da je neizvedljiva.