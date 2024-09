Vedno več škodljivih odločitev: gre za varčevalne ukrepe na škodo delavcev?

Čistilka, ki mora delati kljub poškodbi nog, pa voznik tovornjaka, ki se mora na delo vrniti, čeprav svojega vratu zaradi poškodbe ne more obračati, sta le dva primera – po mnenju Delavske svetovalnice – nestrokovnih odločb zavoda za zdravstveno zavarovanje. To je le nekaj zgodb, ki jih rešujejo v svetovalnici in kjer so prepričani, da je takšnih škodljivih odločitev vse več. In kako na očitke odgovarjajo na zavodu? Gre res za varčevalne ukrepe na škodo delavcev?