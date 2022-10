Ta sestavina je ključna pri pripravi prave neapeljske pice

Zaradi številnih preobčutljivosti na določena živila, ki vodijo celo v pojav bolezni, kot je npr. celiakija, se v zadnjih letih temu prilagaja tudi znamenita napolitanska pica. Takšno lahko torej prilagodite tudi dieti brez glutena, v porastu pa so tudi droži, ki smo jih v času globalne pandemije sicer vsi dodobra spoznali. Pravi picopeki se poslužujejo predvsem droži s poreklom; droži, ki imajo zgodovino in so starejše.

Napolitanska pica je znana po svoji sočni sredici in popolno zapečenem, skorajda malce prepečenem robu. Da dosežete takšne zahteve, pa vsaka pečica ni primerna in tako tudi v Italiji obstajajo le določene picerije, ki strežejo takšne pice, kot jih najdete v Neaplju. Napolitanske pice se namreč pečejo kar na 450 stopinjah, čas peke pa najpogosteje traja zgolj 90 sekund.

Čeprav poznamo številne vrste pic, je le ena prava napolitanska pica, ki še danes v svetu slovi kot ena najboljših. Ta je pripravljena iz gladke pšenične moke tipa 0 ali 00, kislega ali pivskega testa, temu pa se dodata še morska sol in voda. Ne smeta manjkati niti paradižnik in mocarela. A zgolj sestavine še ne ustvarijo te kulinarične mojstrovine, temveč mora biti zadoščeno tudi nekaterim drugim pogojem. Predstavljamo vam jih spodaj.

Da bi si lahko pico na pravi napolitanski način redno privoščili tudi Slovenci, je Dan Strajnar ustanovil Pausa pizzo, za njen izjemen okus pa prav tako poskrbijo vrhunske lokalne in tradicionalne italijanske sestavine, kot so moka Caputo 00, mocarela Fior di latte in italijanski pelati. Testo je narejeno iz droži, ki izvirajo iz domačega kvasa z ljubkovalnim imenom Rosi, starega več kot 60 let. Testo je ročno raztegnjeno, pice pa so predpečene v pravi neapeljski peči, ki ustreza standardom peke pic, značilnih za jug Italije. Na voljo so pica Maria Margherita, veganska pica Sofia Vegana, pikantna Luigi Picante in pica Fabio Prosciutto s kraškim pršutom, z njimi pa Dan vstopa v 7. sezono projekta Štartaj Slovenija.

Dan se je za razvoj lastne znamke zamrznjenih pic odločil po tem, ko mu je epidemija onemogočila odprtje lastne picerije. Nekdanji davčni svetovalec in strasten ljubitelj kulinarike je vse svoje znanje o pripravi pristnih italijanskih pic vložil v pripravo zamrznjenih napolitanskih pic iz droži in nastala je znamka Pausa pizza.

Priprava je preprosta: pico vzamemo iz embalaže in jo 15 do 30 minut pustimo, da se odtaja na sobni temperaturi. Nato jo položimo v pečico, ogreto na 220 stopinj, pred tem skorjo pokapljamo z malo olivnega olja. Pečemo jo 6 do 7 minut na srednji rešetki.