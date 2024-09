Srbski igralec Sergej Trifunović izgnan iz Hrvaške

Spomnimo, srbskega igralca Sergeja Trifunovića so minuli teden okoli polnoči aretirali na mejnem prehodu Bajakovo pri prehodu iz Srbije na Hrvaško. V začetku septembra lani so mu namreč za leto dni prepovedali vstop na območje Evropske unije, potem ko ga je v Splitu hrvaška policija v dveh dneh večkrat obravnavala zaradi različnih prekrškov. Trifunović se je po incidentih vrnil v Srbijo in na družbenem omrežju Instagram nanizal vrsto žalitev na račun hrvaških policistov. Ker v času te objave ni bil na Hrvaškem, ga je hrvaška policija zaradi žalitev oz. suma kršenja javnega reda in miru pridržala, ko je spet vstopil v državo, kar se je zgodilo v ponedeljek okoli polnoči na mejnem prehodu Bajakovo. Hrvaški policisti so ga tam pridržali, nato pa odpeljali na občinsko sodišče za prekrške v Splitu, kjer je 52-letni igralec dejal, da se ne počuti krivega za nič, kar mu očitajo.

Sedaj poročajo srbski mediji, da je Trifunović obdolžen po 5. in 17. členu zakona o prekrških zoper javni red in mir. Zakon o prekrških zoper javni red in mir v 17. členu pravi: "Kdor omalovažuje ali žali državne organe oziroma uradne osebe pri ali v zvezi z izvrševanjem njihovih zakonitih ukazov, se kaznuje z globo od 700 do 4000 evrov ali z zaporno kaznijo do 30 dni." Srž problema je bila Trifunovićeva objava na družbenem omrežju 10. septembra lani. "Objavil je besedilo z neprimerno vsebino, v katerem je hkrati nesramno omalovaževal policijo in policiste ter navajal, da so splitski policisti izsilili več kot tisoč evrov od njega," trdijo na PU Split - Dalmacija. Zaradi žalitve policistov je dobil pogojno kazen 60 dni zapora s preizkusno dobo enega leta.

Ozemlje Republike Hrvaške je moral zapustiti 52-letni igralec včeraj pred polnočjo, saj je začela veljati odločitev o izgonu danes. Tokrat sankcija ne velja za celotno Evropsko unijo, temveč samo za Hrvaško. Včeraj sta jo tako zapustila skupaj z ženo Isidoro in sta danes že v Beogradu.