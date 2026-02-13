Zvezdnica z mesečno donacijo v pomoč družini pokojnega igralca

V javnosti še vedno odmeva novica o smrti igralca Jamesa Van Der Beeka , ki je po daljši bitki z zahrbtno boleznijo umrl, star 48 let. Zvezdnik serije Simpatije je za seboj pustil soprogo in šest otrok, h katerim je zdaj na pomoč priskočila množica ljudi.

Zoe Saldaña je le ena izmed številnih znanih obrazov, ki so priskočili na pomoč.

V dobrodelni sklad je v 24 urah priteklo že več kot milijon evrov, z velikodušnimi donacijami so pomagali Jon M. Chu, režiser filmske uspešnice Žlehtnoba, ki je doniral 10 tisoč dolarjev oziroma 8424 evrov, ter filmska producentka Lyn Lear, ki bo družini pomagala z mesečno donacijo petih tisočakov oziroma 4212 evrov.

Z oskarjem nagrajena Zoe Saldaña bo družini medtem vsak mesec podarila 2500 dolarjev oziroma 2100 evrov. Dobrodelni so bili tudi glasbeni menedžer Guy Oseary, producentka Julie Plec, plesalec Derek Hough, voditeljica Ricki Lake in igralka Kaley Cuoco.