Zvezdnica z mesečno donacijo v pomoč družini pokojnega igralca

V javnosti še vedno odmeva novica o smrti igralca Jamesa Van Der Beeka, ki je po daljši bitki z zahrbtno boleznijo umrl, star 48 let. Zvezdnik serije Simpatije je za seboj pustil soprogo in šest otrok, h katerim je zdaj na pomoč priskočila množica ljudi.
V dobrodelni sklad je v 24 urah priteklo že več kot milijon evrov, z velikodušnimi donacijami so pomagali Jon M. Chu, režiser filmske uspešnice Žlehtnoba, ki je doniral 10 tisoč dolarjev oziroma 8424 evrov, ter filmska producentka Lyn Lear, ki bo družini pomagala z mesečno donacijo petih tisočakov oziroma 4212 evrov.
Z oskarjem nagrajena Zoe Saldaña bo družini medtem vsak mesec podarila 2500 dolarjev oziroma 2100 evrov. Dobrodelni so bili tudi glasbeni menedžer Guy Oseary, producentka Julie Plec, plesalec Derek Hough, voditeljica Ricki Lake in igralka Kaley Cuoco.
Smrt igralca je na Instagramu sporočila njegova vdova Kimberly Van Der Beek: "Svoje zadnje dni je preživel prežet s pogumom, vero in dostojanstvom. Veliko je še za povedati o njegovih željah, njegovi ljubezni do človeštva in svetosti časa. Ti dnevi bodo še prišli. Za zdaj vas prosimo za spoštovanje naše zasebnosti, medtem ko žalujemo za našim ljubljenim možem, očetom, sinom, bratom in prijateljem."
Od njega so se na spletu poslovili številni znani obrazi, tudi igralska družina serije Simpatije, s katero je Van Der Beek zaslovel. "Danes me globoko boli srce za vse nas ... za vsakogar, ki je poznal Jamesa in ga imel rad. Ampak najbolj sem strta zaradi njegove neverjetne žene Kimberly in njunih šestih čarobnih otrok," je zapisala igralka Busy Philipps. "Zelo sem hvaležen, da sem Jamesa lahko klical brat. Močno ga bom pogrešal. Počivaj v miru," pa je dodal Kerr Smith.
