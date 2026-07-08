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Po aretaciji zaradi umora izpuščen, na prostosti nato ubil še eno žensko
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Po aretaciji zaradi umora izpuščen, na prostosti nato ubil še eno žensko

Po požaru v apartmaju: ali mora lastnik še vedno plačevati davek?
Tujina

Po požaru v apartmaju: ali mora lastnik še vedno plačevati davek?

Vojna izven fronte: Rusija in Ukrajina bitko selita v skladišča Vojna izven fronte: Rusija in Ukrajina bitko selita v skladišča
Tujina

Vojna izven fronte: Rusija in Ukrajina bitko selita v skladišča

Ženo pozabil na mejnem prehodu in nadaljeval pot v Nemčijo
Tujina

Ženo pozabil na mejnem prehodu in nadaljeval pot v Nemčijo

Inšpektorji v poostren nadzor odvzema vode iz vodotokov
Slovenija

Inšpektorji v poostren nadzor odvzema vode iz vodotokov

Lažni policist na Brniku več kot leto in pol, opremo kupil na Bolhi
Slovenija

Lažni policist na Brniku več kot leto in pol, opremo kupil na Bolhi

Peklenski dnevi za srne, ježe, ptice ...: s preprosto gesto rešite življenje
Slovenija

Peklenski dnevi za srne, ježe, ptice ...: s preprosto gesto rešite življenje

Ustrelil stara starša, nato še pet učiteljev, 30 učencev ranjenih
Tujina

Ustrelil stara starša, nato še pet učiteljev, 30 učencev ranjenih

'Kombinacije izjemnega vročinskega vala in tako nizkovodnih razmer še nismo imeli'
Slovenija

'Kombinacije izjemnega vročinskega vala in tako nizkovodnih razmer še nismo imeli'

Divji pohod opice: 18 poškodovanih, zaprli več šol Divji pohod opice: 18 poškodovanih, zaprli več šol Tujina

Divji pohod opice: 18 poškodovanih, zaprli več šol

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V zalivu na Pašmanu našli truplo 24-letnega Slovenca Tujina

V zalivu na Pašmanu našli truplo 24-letnega Slovenca

'Napad na eno je napad na vse': Rijad, Ankara in Islamabad sklenili pakt 'Napad na eno je napad na vse': Rijad, Ankara in Islamabad sklenili pakt Tujina

'Napad na eno je napad na vse': Rijad, Ankara in Islamabad sklenili pakt

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Sedem držav kritičnih zaradi slovenske blokade pri imenovanju Fajonove Slovenija

Sedem držav kritičnih zaradi slovenske blokade pri imenovanju Fajonove

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Dnevniški zapis rešil šest let star umor Tujina

Dnevniški zapis rešil šest let star umor

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Ustrelil stara starša, nato še pet učiteljev, 30 učencev ranjenih

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Ruske 'črne vdove': upajo, da jim može čim prej ubijejo

Na družbenih omrežjih novi pozivi k množičnemu navalu v Ceuto Tujina

Na družbenih omrežjih novi pozivi k množičnemu navalu v Ceuto

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Padel v katatonično stanje, hranijo ga po cevki Tujina

Padel v katatonično stanje, hranijo ga po cevki

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Trump skuša znova omejiti pravico do državljanstva z rojstvom Tujina

Trump skuša znova omejiti pravico do državljanstva z rojstvom

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STANJE NA CESTAH
Nesreče 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, priključek Logatec - priključek Vrhnika v smeri Ljubljane, prometna nesreča, zaprt prehitevalni pas.
Zastoji 24ur.com
A1, Maribor - Ljubljana, pred uvozom Dramlje v smeri Maribora, zastoj.
Ovire 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, pred priključkom Unec v smeri Ljubljane, okvara vozila, oviran promet.
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