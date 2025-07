03941158: Kaj pomeni številka na Thompsonovi majici?

To ni prvič, da Thompson nosi to posebno številko. Gre za posebno posvetilo Zvonku Bušiću, kateremu je Thompson že leta 2006 posvetil pesem.

Bušić je bil namreč leta 1976 del skupine ugrabiteljev letala na liniji New York – Chicago. Cilj ugrabitve je bil odvreči letake nad Londonom in Parizom, v katerih so pojasnjevali "hrvaški primer" in pozivali k osvoboditvi Hrvaške izpod jugoslovanske oblasti, pri čemer so to imenovali boj proti srbski hegemoniji.