10 dni je barko odnašalo v neznano: 'Vsepovsod so bili morski psi'

30-letni Nikola se je iz Srbije pred približno dvema mesecema preselil v Španijo. Nekega dne se je s prijateljema Davidom in Juanom odločil, da gredo lovit ribe. Načrtovali so, da bi na morju preživeli tri dni, zato so spakirali za tri dni hrane, ribiške palice in odpluli s Kanarskih otokov, poroča srbski Telegraf.

Povedal je še, da so njihovo barko večkrat obkrožili morski psi. "Še nikoli nisem videl morskega psa tako od blizu, mislil sem, da ne bomo preživeli," je povedal. Nikola trdi tudi, da sedem dni niso pili niti vode. "Če bi ostali na čolnu še nekaj ur, bi bili zagotovo mrtvi," je prepričan.

Deset dni po izplutju pa so, kot pravi Nikola, končno ugledali "luč na koncu tunela". V daljavi so zagledali obris ladje in zbrali še zadnje moči, da so klicali na pomoč. Rešila jih je ladja Xin An Ning, ki je plula pod kitajsko zastavo. Ladja je potovala v Dominikansko republiko, zato so se Nikola in njegovi prijatelji znašli prav tam. Ladja je v ponedeljek priplula v pristanišče Haina in tri moške so predali dominikanskim oblastem.

Nikola ostal ujet v Dominikanski republiki

Mediji poročajo, da je špansko veleposlaništvo organiziralo vrnitev Nikolovih prijateljev, a da je moral Nikola ostati v taborišču v Haini, kamor generalni direktorat za migracije pošilja tujce z neurejenim statusom.

Nikola, ki v Španiji dela kot voznik kombija, se v Haini počuti kot ujetnik in si želi, da bi se lahko čim prej vrnil v Španijo. Pravi, da bo v približno dveh dneh dobil potni list, da bo lahko spet potoval in videl svojo družino, predvsem dekle. Dominikanske oblasti medtem poskušajo stopiti v stik s srbskim veleposlaništvom na Kubi, da bi postopek pospešile.