Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

10-letnega dečka rešil pred utopitvijo, oba sprejel Trump

Washington, 18. 08. 2026 13.27 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
A.K.
Sprejem pri Trumpu

Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši sprejel 16-letnega reševalca Ryderja Williamsa, ki je v Kaliforniji iz morja rešil desetletnega Nathaniela Raija. Trump ga je pohvalil in označil za zelo pogumnega. Ameriški mediji pa reševanje opevajo kot herojsko dejanje.

Ryder Williams, 16-letni reševalec iz vode, ki so ga prejšnji mesec posneli pri reševanju otroka v kalifornijskem morju, se je v ponedeljek v Beli hiši srečal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Z njim je bil tudi deček, ki ga je rešil, 10-letni Nathaniel Rai. Trump se je z Williamsom in Raijem v ponedeljek srečal v Ovalni pisarni, potem ko je na družbenih omrežjih napovedal, da bo Williams za svoje junaško dejanje prejel, kot je dejal, visoko civilno priznanje, poroča ABC News. Trump ga je označil za zelo pogumnega.

Kaj se je zgodilo?

Williams je Nathaniela Raija rešil iz morja na plaži Seabright Beach v Santa Cruzu v Kaliforniji v soboto, 25. julija. Williams je povedal, da je opazil otroka, ki je izgubil ravnotežje v vodi, globoki približno do gležnjev: "Po radiu sem sporočil, kaj se dogaja, nato pa med tekom proti otroku odložil radijsko postajo in sončna očala ob vznožju svojega stolpa. Skrbimo za varnost ljudi. Zato smo na plaži."

Tistega dne je sicer veljalo opozorilo zaradi visokih valov. Po podatkih kalifornijskega državnega parka so bili valovi večinoma visoki od 1,2 do 1,8 metra, občasno pa so dosegli tudi tri metre.

"Ne morem izraziti dovolj velike hvaležnosti. Nič mi ni pomembnejše od mojih otrok. Da je nekdo enega od njih rešil in mu rešil življenje, se mu nikoli ne bom mogel dovolj zahvaliti," je povedal oče dečka. Dodal je, da meni, da njegov sin ne bi preživel, če bi minile še dve ali tri sekunde.

"Hvaležen sem, da sem imel priložnost otroka varno vrniti njegovi družini. To je moje delo in rad ga opravljam. Hvaležen sem svojim kolegom reševalcem iz vode, ki vsak dan izvajajo reševanja, kot je bilo to," je še povedal reševalec.

reševanje Trump ZDA reševalec Kalifornija

Najstarejši 80, najmlajši 17 let: opečenih imajo od 20 do 60 odstotkov kože

Iz mehurja so mu odstranili trikilogramski kamen

24ur.com Na Donalda Trumpa streljal 20-letnik, motiv še ni znan
24ur.com Prvi odzivi zvezdnikov na Trumpovo zmago: kdo je vesel in kdo razočaran?
24ur.com Trump o napadalcu: 'V srcu nosi sovraštvo'
24ur.com Kako je Donald Trump izvedel o novi zvezi nekdanje snahe? 'Naj bosta srečna'
24ur.com Vrhovno sodišče Trumpu priznalo imuniteto za uradna dejanja
24ur.com Zvijače iz zapora: Bo Trump pomilostil strmoglavljenega 'kripto kralja'?
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ŽigaLausegger
18. 08. 2026 14.53
Pri nas pa človek skoči v Dravo in reši dojenčka pa nič...
Odgovori
-1
0 1
Victorinox
18. 08. 2026 14.47
No, tudi predsednik Trump naredi kaj koristnega ali ne?
Odgovori
0 0
Definbahija
18. 08. 2026 14.55
Ko je tiho naredi največ za mir na svetu
Odgovori
0 0
Nidani
18. 08. 2026 14.41
Ja no...palestinskih otrok pa ni škoda...
Odgovori
+2
2 0
Lark
18. 08. 2026 14.26
Čakam na komentarje zakaj je to slabo...
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Ronaldo in Georgina prvič po poroki v javnosti, pozornost so pritegnili tudi otroci
Če se bo rodil poleti, je to eno najlepših imen za dečka
Če se bo rodil poleti, je to eno najlepših imen za dečka
Dvojno veselje v kraljevi družini: Ena od dvojčic poimenovana po kraljici
Dvojno veselje v kraljevi družini: Ena od dvojčic poimenovana po kraljici
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
zadovoljna
Portal
Pozabite na bele superge, to bo glavni trend jeseni
Pretresljive besede po njeni smrti: "Hčerki bom o njej vedno govoril s spoštovanjem"
Pretresljive besede po njeni smrti: "Hčerki bom o njej vedno govoril s spoštovanjem"
Tara Zupančič razkrila, kakšna je bila Milena Zupančič za zaprtimi vrati
Tara Zupančič razkrila, kakšna je bila Milena Zupančič za zaprtimi vrati
Pozabila je kopalke, sledilci pa niso mogli odvrniti pogleda
Pozabila je kopalke, sledilci pa niso mogli odvrniti pogleda
vizita
Portal
Kaj je bolj škodljivo – kajenje ali alkohol? To pravijo zdravniki
Plesen na siru: jo lahko samo odrežete ali mora v smeti?
Plesen na siru: jo lahko samo odrežete ali mora v smeti?
Zakaj se po 60. letu nekateri hitro postarajo, drugi pa ne?
Zakaj se po 60. letu nekateri hitro postarajo, drugi pa ne?
Kaj se zgodi, če vzamete zdravilo s pretečenim rokom trajanja?
Kaj se zgodi, če vzamete zdravilo s pretečenim rokom trajanja?
cekin
Portal
Zaradi bratove izdaje je izgubila vse. Po 15 letih je doživela nepričakovan preobrat
Nekoč simbol svobode, danes breme? Vse več ljudi se zavestno odpoveduje avtomobilu
Nekoč simbol svobode, danes breme? Vse več ljudi se zavestno odpoveduje avtomobilu
Plača ali varnost? Raziskava razkriva, zakaj ljudje danes zapuščajo službe
Plača ali varnost? Raziskava razkriva, zakaj ljudje danes zapuščajo službe
Za delovne zvezke tudi več kot 100 evrov, četrtošolcem letos brezplačno
Za delovne zvezke tudi več kot 100 evrov, četrtošolcem letos brezplačno
moskisvet
Portal
Namesto Melanie? Štiri ženske naj bi čakale na svojo priložnost ob Trumpu
Tega gumba v avtomobilu večina voznikov nikoli ne uporablja
Tega gumba v avtomobilu večina voznikov nikoli ne uporablja
Vladimir Kličko po smrti igralke prekinil molk: 'Bila je pomemben del mojega življenja'
Vladimir Kličko po smrti igralke prekinil molk: 'Bila je pomemben del mojega življenja'
Tako dobro je videti zvezdnica iz Austina Powersa
Tako dobro je videti zvezdnica iz Austina Powersa
dominvrt
Portal
S čistilnim alkoholom previdno: tem površinam se raje izognite
Pelargonije ne cvetijo? Trije naravni pripravki, ki jih poznajo izkušeni vrtnarji
Pelargonije ne cvetijo? Trije naravni pripravki, ki jih poznajo izkušeni vrtnarji
Sprehod po razkošnih domovih Zendaye: Zasebnost kot ključni dejavnik
Sprehod po razkošnih domovih Zendaye: Zasebnost kot ključni dejavnik
Veterinarji opozarjajo: nekateri psi zelo težko prenašajo glasne ljudi
Veterinarji opozarjajo: nekateri psi zelo težko prenašajo glasne ljudi
okusno
Portal
Mislite, da dobro kuhate? Karim Merdjadi opozarja, kaj manjka domačim kuharjem
Poletni jedilnik za ves dan: 3 preproste in zdrave ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
Poletni jedilnik za ves dan: 3 preproste in zdrave ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
Trik, ki osvaja splet: za najboljši toast ne potrebujete masla
Trik, ki osvaja splet: za najboljši toast ne potrebujete masla
Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico
Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico
voyo
Portal
Jurski svet: Padlo kraljestvo
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Love Island Adria
Love Island Adria
V modrino
V modrino
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897