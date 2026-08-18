10-letnega dečka rešil pred utopitvijo, oba sprejel Trump

Ryder Williams , 16-letni reševalec iz vode, ki so ga prejšnji mesec posneli pri reševanju otroka v kalifornijskem morju, se je v ponedeljek v Beli hiši srečal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom . Z njim je bil tudi deček, ki ga je rešil, 10-letni Nathaniel Rai . Trump se je z Williamsom in Raijem v ponedeljek srečal v Ovalni pisarni, potem ko je na družbenih omrežjih napovedal, da bo Williams za svoje junaško dejanje prejel, kot je dejal, visoko civilno priznanje, poroča ABC News. Trump ga je označil za zelo pogumnega.

Williams je Nathaniela Raija rešil iz morja na plaži Seabright Beach v Santa Cruzu v Kaliforniji v soboto, 25. julija. Williams je povedal, da je opazil otroka, ki je izgubil ravnotežje v vodi, globoki približno do gležnjev: "Po radiu sem sporočil, kaj se dogaja, nato pa med tekom proti otroku odložil radijsko postajo in sončna očala ob vznožju svojega stolpa. Skrbimo za varnost ljudi. Zato smo na plaži."

Tistega dne je sicer veljalo opozorilo zaradi visokih valov. Po podatkih kalifornijskega državnega parka so bili valovi večinoma visoki od 1,2 do 1,8 metra, občasno pa so dosegli tudi tri metre.

"Ne morem izraziti dovolj velike hvaležnosti. Nič mi ni pomembnejše od mojih otrok. Da je nekdo enega od njih rešil in mu rešil življenje, se mu nikoli ne bom mogel dovolj zahvaliti," je povedal oče dečka. Dodal je, da meni, da njegov sin ne bi preživel, če bi minile še dve ali tri sekunde.

"Hvaležen sem, da sem imel priložnost otroka varno vrniti njegovi družini. To je moje delo in rad ga opravljam. Hvaležen sem svojim kolegom reševalcem iz vode, ki vsak dan izvajajo reševanja, kot je bilo to," je še povedal reševalec.