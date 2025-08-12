Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

10-letnega sina sta pozabila na bencinski črpalki ob avtocesti

Holzkirchen, 12. 08. 2025 18.22 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
T.H.
Komentarji
14

Nemška družina se je odpravila na počitnice v Avstrijo, še pred prečkanjem meje pa so se ustavili na bencinski črpalki. Mlajši sin se je odpravil na stranišče, nepozorna starša pa sta pot nadaljevala brez njega. Da ga ni v vozilu, sta opazila šele čez pol ure.

Incident se je zgodil v petek zjutraj na nemški avtocesti A8, ko se je družina iz Offenburga v zvezni deželi Baden-Württemberg skozi Bavarsko peljala na počitnice v Avstrijo. Spotoma so se ustavili še pri Holzkirchnu v bližini Münchna, da bi dotočili gorivo, mlajši izmed dveh sinov pa se je odpravil še na stranišče.

Nemška avtocesta pri Holzkirchnu v smeri Avstrije
Nemška avtocesta pri Holzkirchnu v smeri Avstrije FOTO: AP

A ko se je vrnil, je opazil, da družinskega avtomobila ni več. Njegova starša sta pot nadaljevala brez njega.

Da mlajšega sina ni z njimi, sta mama in oče opazila šele približno čez pol ure, dogajanje povzema nemška tiskovna agencija dpa. A ko sta v paniki poklicala policijo, so ju hitro pomirili: 10-letnik se je obrnil na osebje črpalke, ki je nato takoj obvestilo može postave.

Dan se je za fantka spremenil v pravo pustolovščino, saj je lahko sedel v policijski avtomobil in se s policisti odpeljal do policijske postaje, kjer so ga vrnili staršema. Policija ga je tudi pohvalila, da se je v nezavidljivi situaciji zelo mirno odzval.

nemčija črpalka sin starša pozabljivost
Naslednji članek

Dodik si je za 18.000 evrov kupil svobodo

Naslednji članek

Nenaden ruski prodor: 'Na liniji Pokrovsk-Kostjantinivka vlada popoln kaos'

SORODNI ČLANKI

Na letališču zapustil starša in se vkrcal na napačen let: pristal v Milanu

Ker nista imela ustreznih dokumentov, naj bi sina pustila na letališču

Mama poskušala prodati dvoletnega sina, na kraju našli polno torbo denarja

Otroka pozabila na počivališču, po 200 kilometrih pa panika

Nemška starša pozabila sina na hrvaškem počivališču

Med hitenjem pozabila na sina

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ZIPPO
12. 08. 2025 19.24
Nimam komentarja.....
ODGOVORI
0 0
OutlawJJ
12. 08. 2025 19.10
+3
Kaj pa drugi brat ni videl da ga ni zraven
ODGOVORI
4 1
jedupančpil
12. 08. 2025 19.02
-3
najbrz zanalasc! mulatija zoprna
ODGOVORI
1 4
OutlawJJ
12. 08. 2025 19.10
-2
Ziher ti je janša idol
ODGOVORI
1 3
vrtnar _
12. 08. 2025 19.21
+3
teb in tvojim pa Nicolae Ceaușescu
ODGOVORI
3 0
ptuj.si
12. 08. 2025 18.52
+3
🤣🤣
ODGOVORI
4 1
bandit1
12. 08. 2025 18.38
+5
Sam doma 9 del.
ODGOVORI
7 2
Janez Novak 13
12. 08. 2025 18.45
+11
Sam na črpalki 3.
ODGOVORI
11 0
Anion6anion
12. 08. 2025 18.36
+6
Noro.
ODGOVORI
7 1
Janez Novak 13
12. 08. 2025 18.29
+17
In starejši sin buljil v ekran in mu je bilo čisto vseeno. Mama tudi gledala v ekran, fotr je pa bil čisto tiho in vozil.
ODGOVORI
21 4
300 let do specialista
12. 08. 2025 18.39
+8
🤣🤣🤣 klasika
ODGOVORI
9 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089