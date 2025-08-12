10-letnega sina sta pozabila na bencinski črpalki ob avtocesti

Incident se je zgodil v petek zjutraj na nemški avtocesti A8, ko se je družina iz Offenburga v zvezni deželi Baden-Württemberg skozi Bavarsko peljala na počitnice v Avstrijo. Spotoma so se ustavili še pri Holzkirchnu v bližini Münchna, da bi dotočili gorivo, mlajši izmed dveh sinov pa se je odpravil še na stranišče.

A ko se je vrnil, je opazil, da družinskega avtomobila ni več. Njegova starša sta pot nadaljevala brez njega.

Da mlajšega sina ni z njimi, sta mama in oče opazila šele približno čez pol ure, dogajanje povzema nemška tiskovna agencija dpa. A ko sta v paniki poklicala policijo, so ju hitro pomirili: 10-letnik se je obrnil na osebje črpalke, ki je nato takoj obvestilo može postave.

Dan se je za fantka spremenil v pravo pustolovščino, saj je lahko sedel v policijski avtomobil in se s policisti odpeljal do policijske postaje, kjer so ga vrnili staršema. Policija ga je tudi pohvalila, da se je v nezavidljivi situaciji zelo mirno odzval.